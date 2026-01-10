Palił się dom w powiecie lipnowskim i domek letniskowy pod Włocławkiem. Dwa nocne pożary

2026-01-10, 08:41 Redakcja

W żadnym z pożarów nikt nie ucierpiał

Strażacy z regionu byli tej nocy dwukrotnie wzywani do pożarów.

W miejscowości Piotrowo w powiecie włocławskim palił się drewniany domek letniskowy. Jedna osoba opuściła pomieszczenie przed przyjazdem strażaków. Z ogniem walczyło pięć zastępów.



Kolejny pożar wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Wola w powiecie lipnowskim. Troje lokatorów ewakuowało się przez przybyciem straży. W obu tych przypadkach nikt nie ucierpiał.