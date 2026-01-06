Pożar domku letniskowego w Rogówku pod Toruniem [zdjęcia]
Pożar pojawił się we wtorek (6.01.) po godz. 13. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.
Na miejscu działały zastępy PSP i OSP: JRG nr 3, OSP KSRG Gronowo, OSP Rogowo, OSP Rogówko.
