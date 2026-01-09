W mieszkaniach i lokalach w centrum Torunia długo będzie zimno! Doszło do awarii ciepłociągu

2026-01-09, 12:10 Michał Zaręba/Redakcja

Awaria ciepłociągu na toruńskiej starówce/ Michał Zaręba

Trwają prace, które mają doprowadzić do usunięcia awarii ciepłociągu na toruńskiej Starówce. Prezydent deklaruje, że miasto jest gotowe wesprzeć zmarzniętych mieszkańców.

Usuwaniem awarii ciepłociągu służby zajęły się już rano, 9 stycznia, ale problem wciąż jest. Ciepła nie mają mieszkańcy i użytkownicy lokali na toruńskiej Starówce, m.in. na ul Mostowej, Łaziennej, Ciasnej oraz Szerokiej.



Prezydent Paweł Gulewski zadeklarował, że miasto jest gotowe pomóc mieszkańcom.



- Możemy podstawić autobus, w którym mieszkańcy mogliby się ogrzewać, możemy zaoferować miejsca alternatywne na czas usuwania awarii. Natomiast sytuacja jest na tyle nowa, świeża, że jeszcze jesteśmy w procesie ustalania tego, co naprawdę i w jakiej skali będzie potrzebne. Jesteśmy w stanie dostarczyć wodę, agregaty, koce, ciepłe posiłki mieszkańcom, którzy będą tego potrzebowali - mówi Paweł Gulewski.



Spółka PGE Toruń w komunikacie przeprasza mieszkańców i wyjaśnia, że robią, co mogą.



- Nieszczelność na sieci ciepłowniczej została wykryta 8 stycznia w godzinach wieczornych, a jej miejsce zostało zabezpieczone i wygrodzone ze względów bezpieczeństwa. Widoczne parowanie było wynikiem wysokiej temperatury wody w sieci ciepłowniczej, przekraczającej 100°C. Przyczyną awarii ciepłociągu było wcześniejsze uszkodzenie sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny podczas prowadzonych w tym rejonie prac ziemnych, prawdopodobnie przy użyciu sprzętu ciężkiego, które nie zostało zgłoszone do PGE Toruń. Niekorzystne warunki atmosferyczne - opady oraz niskie temperatury - doprowadziły do dalszej degradacji miejsca uszkodzenia, aż do powstania nieszczelności. Naprawa awarii wymaga spuszczenia wody z połowy sieci ciepłowniczej występującej na Starówce. Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej przeprowadzonej w 2024 roku oraz wykonaniu pierścienia zasilającego Starówkę, nie było konieczności wyłączenia dostaw ciepła na większym obszarze Zespołu Staromiejskiego - czytamy.



Spółka przekazała, że przywrócenie dostaw ciepła planowane jest dzisiaj do północy.