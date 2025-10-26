Wzrosła liczba poszkodowanych mieszkańców regionu, którym z kont bankowych skradziono pieniądze

2025-10-26, 19:14  PAP/Redakcja
Zaapelowano do klientów, by zwracali szczególną uwagę na wygląd bankomatów i sprawdzali, czy nie wzbudza podejrzeń, co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Klienci Santander Bank Polska znaleźli się na celowniku przestępców. Złodzieje od soboty wykradają pieniądze z kont mieszkańców. Korzystali z różnych bankomatów na terenie kraju, między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz Łodzi. Sprawą zajmuje się policja, a bank zapewnia, że jego klienci nie stracą pieniędzy.

Tymczasem W Bydgoszczy liczba zgłoszeń zwiększyła się do 60. Na godz. 17:00 w całym województwie kujawsko- pomorskim mamy łącznie 64 zgłoszenia - przekazała policja.

„Skradzione pieniądze zostaną zwrócone"
Bank Santander poinformował w niedzielę, że monitoring wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart płatniczych klientów. Zapewnił, że skradzione pieniądze zostaną zwrócone. Zgłoszenia ws. nieuprawnionych wypłat monitoruje na terenie całego kraju Komenda Główna Policji.
Biuro prasowe banku Santander wyjaśniło, że transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów były wykonywane w bankomatach sieci współpracującej.

- Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia – podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty - przekazał bank.

Przedstawiciele banku podali, że są w kontakcie z organami ścigania i przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Santander zapewnił, że środki klientów są bezpieczne. - Bank, po wykryciu transakcji oszukańczych, niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek - przekazano.

Zaapelowano do klientów, by zwracali szczególną uwagę na wygląd bankomatów i sprawdzali, czy nie wzbudza podejrzeń, co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. „Klientów, którzy zauważą takie przypadki prosimy o kontakt z naszą infolinią 1 9999” - dodał bank.

Kujawsko-Pomorskie: 64 zgłoszenia
Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że od soboty policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów jednego z banków.

W niedzielę także rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich indywidualnych kont. Najwięcej zgłoszeń policjanci przyjęli z Bydgoszczy – 51, ale też złożono zawiadomienia ze Żnina – dwa oraz Nakła nad Notecią i Aleksandrowa Kujawskiego – po jednym. Po południu przypadków było już więcej: 64.

Chlebicz podkreśliła, że mając na uwadze działania przestępcze, policjanci skontaktowali się z przedstawicielami banku i trwa analiza zgłoszeń.
„Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji” – napisano w komunikacie policji.

Komenda Główna Policji poinformowała w niedzielę na platformie X, że w tej chwili dotyczą klientów tylko jednego banku. Zapewniono, że policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów.
„Funkcjonariusze skupiają się na przyjmowaniu zawiadomień, gromadzeniu materiałów procesowych, ich analizie oraz prowadzeniu czynności mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tych przestępstw” - podkreśliła policja.

Mówi Monika Nowakowska z Santander Bank Polska

Bydgoszcz

Region

