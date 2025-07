Wysadzili bankomat w Strzelnie, spłoszył ich świadek. Policja szuka sprawców [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

W naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie” tym razem zaprosiliśmy do Strzelna, gdzie podziwialiśmy kompleks romańskich kościołów - to jeden z najcenniejszych… Czytaj dalej »

- Dzisiaj o godz. 2:05 na ul. Wyszyńskiego w Strzelnie doszło do próby kradzieży pieniędzy z bankomatu - mówi podkomisarz Tomasz Bartecki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie. - Sprawcy, którzy przyjechali na miejsce samochodem osobowym, prawdopodobnie przy użyciu ładunku gazowego dokonali próby wysadzenia bankomatu, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli, bo zostali spłoszeni przez przejeżdżającego tamtędy świadka. Policyjne czynności zmierzające do zatrzymania tych osób są nadal w toku - mówi.

