Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

2025-11-09, 16:00 Redakcja

Kierowca posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Radziejowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który kierował volkswagenem skradzionym w Niemczech. Kierowca posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W minioną środę rano do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadzwonił mężczyzna przebywający w Niemczech. - Z jego relacji wynikało, że widzi na nawigacji GPS, jak jego skradziony pojazd marki VW Golf VII, na niemieckich numerach rejestracyjnych, porusza się po terenie Polski – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Wszystko wskazywało, że najprawdopodobniej udaje się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego.



Około godz. 14.50 na ul. Targowej w Piotrkowie Kujawskim funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali opisywane auto. - Kierującym okazał się być 35-latek z powiatu radziejowskiego. W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnym systemie okazało się, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – informuje rzeczniczka. - Został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli skradzione auto na strzeżonym parkingu.



Śledczy z Radziejowa przedstawili 35-latkowi zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel - po jego przesłuchaniu - zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Kwestia skradzionego pojazdu będzie wyjaśniana już przez niemieckich policjantów.