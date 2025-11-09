Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

Kierowca posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
Radziejowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który kierował volkswagenem skradzionym w Niemczech. Kierowca posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
W minioną środę rano do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zadzwonił mężczyzna przebywający w Niemczech. - Z jego relacji wynikało, że widzi na nawigacji GPS, jak jego skradziony pojazd marki VW Golf VII, na niemieckich numerach rejestracyjnych, porusza się po terenie Polski – relacjonuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Wszystko wskazywało, że najprawdopodobniej udaje się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego.
Około godz. 14.50 na ul. Targowej w Piotrkowie Kujawskim funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali opisywane auto. - Kierującym okazał się być 35-latek z powiatu radziejowskiego. W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnym systemie okazało się, że posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – informuje rzeczniczka. - Został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli skradzione auto na strzeżonym parkingu.
Śledczy z Radziejowa przedstawili 35-latkowi zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel - po jego przesłuchaniu - zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Kwestia skradzionego pojazdu będzie wyjaśniana już przez niemieckich policjantów.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę