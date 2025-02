Ukradł znajomemu kartę do bankomatu i wiele razy jej użył. A teraz słono za to zapłaci

2025-02-24, 09:49 Redakcja

Ukradł znajomemu kartę do bankomatu i posłużył się nią wielokrotnie. Zdjęcie lustracyjne/fot. Pixabay

Kryminalni z Inowrocławia postawili 42 - letniemu mężczyźnie 27 kryminalnych zarzutów. Oskarżony ukradł znajomemu kartę do bankomatu i posłużył się nią wielokrotnie. Odpowie za kradzież, włamania i usiłowanie włamań. Wszystko to w warunkach recydywy, co jeszcze zaostrza karę.

W listopadzie ubiegłego roku jeden z mieszkańców Inowrocławia zawiadomił policję o kradzieży karty do bankomatu. Kryminalni ustalili, że za pomocą tej karty w wielu inowrocławskich sklepach doszło aż do kilkudziesięciu transakcji.

Sprawca w 13 przypadkach przełamał barierę elektroniczną w systemie bankowej płatności bezgotówkowej i zapłacił w sklepie za towar. Taki czyn jest kwalifikowany jako kradzież z włamaniem. Również w 13 przypadkach sprawca usiłował zrobić w podobny sposób, lecz transakcja została odrzucona.



W ubiegłym tygodniu (20 lutego) kryminalni zauważyli mężczyznę na terenie miasta i zatrzymali go. 42-letni inowrocławianin usłyszał łącznie 27 zarzutów. Za kradzież grozi kara

do pięciu lat pozbawienia wolności, a za kradzież z włamaniem do lat dziesięciu.

Podejrzany może spodziewać się kary większej, bo przestępstw dokonywał

po odbyciu kary pozbawienia wolności za przestępstwa, których dokonywał w latach 2018 – 2020.