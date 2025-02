Czas wybrać szkołę dla pierwszaka. Zaczyna się nabór do bydgoskich podstawówek

2025-02-24, 07:51 Tatiana Adonis/Redakcja

Nabór odbywa się elektronicznie - z wyjątkiem szkół specjalnych/fot. ilustracyjna, Pixabay

W Bydgoszczy dla pierwszoklasistów przygotowano ok. trzech tysięcy miejsc w 45 szkołach podstawowych oraz trzech placówkach specjalnych. Rodzice na wybranie szkoły i zgłoszenie do niej swojego dziecka mają czas do 7 marca.

Nabór odbywa się elektronicznie - z wyjątkiem szkół specjalnych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.



We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie dwie szkoły z określeniem preferencji. W przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół spoza obwodu, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.



Jeśli dziecko aplikuje do klasy sportowej, w ramach rekrutacji musi przejść test sprawności fizycznej. Trzeba też przedstawić orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające, że jego stan zdrowia pozwala na podjęcie nauki w takiej klasie.



Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane 26 marca o godz. 12.00. Następnie do 1 kwietnia rodzice będą mieli czas na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 4 kwietnia. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uzupełniająca.



Lista obwodów w Bydgoszczy jest dostępna tutaj. W Toruniu nabór do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 7 marca, a we Włocławku 5 maja.



