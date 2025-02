Za dużo lodu, za mało tlenu. Ryby tego nie wytrzymały. Inspekcja zbadała wodę

Od ucha do ucha do 15:00

Mijają trzy lata od ataku Rosji na Ukrainie. Trzy? A może... jedenaście? Jak to wyglądało wtedy? Co na Ukrainie dzieje się teraz? O tym Agnieszka Marszał… Czytaj dalej »

Przypomnijmy, w połowie lutego pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zauważyli, że w Wiśle przy porcie barek na powierzchni wody leży kilkaset śniętych ryb. Unosiły się na Wiśle na wysokości Świecia i Chełmna. Najwięcej przy porcie barek od strony Świecia. Poinformowano WIOŚ. - Inspektorzy delegatury w Toruniu przeprowadzili wizję i zrobili w terenie podstawowe badania, w tym również stężenie tlenu - mówi Małgorzata Witkowska z Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dodaje, że w różnych miejscach było od 3 do 10 miligramów tlenu na litr. - Te 3 miligramy to stanowczo za mało dla przeżywalności ryb. W tym możemy upatrywać przyczynę śnięcia - w zbyt małej ilości tlenu w niektórych miejscach w tym punkcie. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczenia, żadnych aktywnych wylotów, natomiast stwierdzono oblodzenie. Lód odcinał ryby od tlenu atmosferycznego. Nie widać najmniejszych powodów do uznania, że przyczyny były inne, niż naturalne.

