Inowrocław: na granicy miasta i powiatu spadł dron szkoleniowy z WZL nr 2. Jest komunikat PGZ

Po upadku szkoleniowego drona jest komunikat Polskiej Grupy Zbrojeniowej i lokalnych władz

W czwartek w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na X. Jak dodano, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a WZL badają sprawę.

Wcześniej o wypadku drona w Inowrocławiu poinformował m.in. na X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.





Do sprawy odniosła się w opublikowanym na X w czwartek wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa. „Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia” - czytamy we wpisie.





Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym. - Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie - powiedziała PAP rzeczniczka inowrocławskiej policji.



Portal TVP3 Bydgoszcz informuje, że dron spadł w pobliżu aeroklubu w Inowrocławiu. Miał uszkodzić dwa samochody. Według nieoficjalnych doniesień, był to dron obserwacyjny, skonstruowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. To nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu, wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP do obserwacji i analizy terenu w warunkach bojowych. Urządzenie miało być testowane przez wojsko - twierdzi portal TVP3 Bydgoszcz.







