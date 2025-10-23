Inowrocław: na granicy miasta i powiatu spadł dron szkoleniowy z WZL nr 2. Jest komunikat PGZ
W czwartek w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na X. Jak dodano, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a WZL badają sprawę.
Portal TVP3 Bydgoszcz informuje, że dron spadł w pobliżu aeroklubu w Inowrocławiu. Miał uszkodzić dwa samochody. Według nieoficjalnych doniesień, był to dron obserwacyjny, skonstruowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. To nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu, wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP do obserwacji i analizy terenu w warunkach bojowych. Urządzenie miało być testowane przez wojsko - twierdzi portal TVP3 Bydgoszcz.
„Informujemy, że na granicy Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław spadł bezzałogowy dron szkoleniowy. Incydent z udziałem drona nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Podpisano: Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski Arkadiusz Fajok Prezydent Miasta Inowrocławia
Grzegorz Piątek Wójt Gminy Inowrocław"