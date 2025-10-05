Wypadek na DK 10 koło Torunia. Jedna osoba nie żyje. Sześć zostało rannych [aktualizacja]

2025-10-05, 09:50  Redakcja
W wypadku zginęła 26-latka. Łącznie sześć osób zostało rannych/fot.: KMP Toruń

W wypadku zginęła 26-latka. Łącznie sześć osób zostało rannych/fot.: KMP Toruń

Do wypadku doszło o godz. 8:23 na drodze krajowej nr 10 w kierunku autostrady A1 koło Torunia. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W autach podróżowało siedem osób.

Na miejsce wysłano między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i cztery zastępy straży pożarnej. Droga jest zablokowana.

– Kierujący mercedesem 70-latek, w czasie manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z osobową kią. Za kierownicą siedziała 26-latka, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Cztery osoby, które podróżowały tymi samochodami, zostały przetransportowane do szpitali. Droga na wyjeździe z Torunia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać przez najbliższe dwie godziny, nawet dłużej – mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Aktualizacja: po godzinie 11:30 przywrócono ruch w miejscu zdarzenia.

O wypadku mówi asp. Dominika Bocian

Toruń
wypadek, DK 10
