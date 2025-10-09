Zderzenie dwóch aut w Polskim Konopacie. Trzy osoby zabrane do szpitala [zdjęcia]

2025-10-09, 12:49  Redakcja
Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie

Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie

Trzy osoby, w tym półtoraroczne dziecko zabrano do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Polski Konopat (powiat świecki). Ich obrażenie nie są, na szczęście, poważne.

Jak podaje KP PSP Świecie, służby otrzymały zgłoszenie o tym zdarzeniu około godz. 11:00. Jeden samochód najechał na drugi. W skodzie octavia podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci: 1,5 roczne i 6-letnie. Kierowca, najmłodsze dziecko i pasażerka z obrażeniami twarzy zostali zabrani do szpitala. Skodą rapid podróżował jedynie kierowca, który uskarżał się na ból nogi, jednak odmówił zabrania do szpitala.

Na czas pracy służb obowiazuje ruch wahadłowy.

Świecie nad Wisłą
Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie

Region

Sanepid bada próbki, a Miasto Toruń zleca kontrolę. Dzieci źle się czuły po zajęciach kulinarnych

Sanepid bada próbki, a Miasto Toruń zleca kontrolę. Dzieci źle się czuły po zajęciach kulinarnych

2025-10-09, 14:49
Broń, lasery i miejska dżungla. Tak walczyli żołnierze Wojsk Obrony terytorialnej [zdjęcia]

Broń, lasery i miejska dżungla. Tak walczyli żołnierze Wojsk Obrony terytorialnej [zdjęcia]

2025-10-09, 13:59
Nakręcił film z Bogusławem Lindą. Eksponaty wypożyczył z bydgoskiego Muzeum Dyplomacji [zdjęcia]

Nakręcił film z Bogusławem Lindą. Eksponaty wypożyczył z bydgoskiego Muzeum Dyplomacji [zdjęcia]

2025-10-09, 11:30
Największa umowa w historii powiatu grudziądzkiego podpisana. Będą nowe autobusy i trasy

Największa umowa w historii powiatu grudziądzkiego podpisana. Będą nowe autobusy i trasy

2025-10-09, 10:58
Leśna stołówka zapełnia się kasztanami i żołędziami. Uczniowie zbierają karmę dla danieli

Leśna stołówka zapełnia się kasztanami i żołędziami. Uczniowie zbierają karmę dla danieli

2025-10-09, 10:21
Nielegalne składowiska śmieci. Polska mafia naśladuje tę włoską O tym w Rozmowie Dnia

Nielegalne składowiska śmieci. Polska mafia naśladuje tę włoską? O tym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-09, 09:02
Przewrócony TIR, znicze na drodze. Pięć godzin trwało sprzątanie autostrady A1 pod Toruniem

Przewrócony TIR, znicze na drodze. Pięć godzin trwało sprzątanie autostrady A1 pod Toruniem

2025-10-09, 08:35
Nowy peron kolejowy w bydgoskim Fordonie. Następny w kolejce jest przystanek Stary Fordon

Nowy peron kolejowy w bydgoskim Fordonie. Następny w kolejce jest przystanek Stary Fordon

2025-10-09, 07:54
Ponad tona nielegalnego tytoniu ujawniona pod Włocławkiem. KAS i CBŚP w akcji [wideo, zdjęcia]

Ponad tona nielegalnego tytoniu ujawniona pod Włocławkiem. KAS i CBŚP w akcji [wideo, zdjęcia]

2025-10-08, 21:20

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę