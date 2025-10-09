Zderzenie dwóch aut w Polskim Konopacie. Trzy osoby zabrane do szpitala [zdjęcia]

2025-10-09, 12:49 Redakcja

Zdarzenie drogowe w miejscowości Polski Konopat/fot. KP PSP Świecie

Trzy osoby, w tym półtoraroczne dziecko zabrano do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Polski Konopat (powiat świecki). Ich obrażenie nie są, na szczęście, poważne.

Jak podaje KP PSP Świecie, służby otrzymały zgłoszenie o tym zdarzeniu około godz. 11:00. Jeden samochód najechał na drugi. W skodzie octavia podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci: 1,5 roczne i 6-letnie. Kierowca, najmłodsze dziecko i pasażerka z obrażeniami twarzy zostali zabrani do szpitala. Skodą rapid podróżował jedynie kierowca, który uskarżał się na ból nogi, jednak odmówił zabrania do szpitala.



Na czas pracy służb obowiazuje ruch wahadłowy.