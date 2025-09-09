DPS „Promień Życia" zaprezentuje swój odnowiony park. Na otwarciu ma być ponad 500 osób

2025-09-09, 19:50 Magdalena Jasińska/Redakcja

Na zdjęciu koordynator i konsultant bydgoskich DPS - ów do spraw komunikacji - po godzinach znany muzyk zespołu ROAN - Andrzej Man/fot. Magda Jasińska

W środę zostanie oddany do użytku nowy park DPS Promień życia, przy ulicy Łomżyńskiej. To duża inwestycja, która ułatwi życie seniorom, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Dzięki tej inwestycji, DPS jeszcze bardziej otworzy się na inne placówki i będzie zapraszać gości.

Będzie otwarcie „z pompą". Jak ważna to inwestycja opowiadał koordynator i konsultant bydgoskich DPS do spraw komunikacji - po godzinach znany muzyk zespołu ROAN - Andrzej Man.



- Park lub ogród - bo te dwie nazwy są używane - to niesamowite miejsce, po którym łatwiej będzie poruszać się mieszkańcom, chociażby na wózkach - mówi Andrzej Man.

- Jest sporo ławek, można będzie sobie usiąść, poćwiczyć, porozmawiać na różne tematy, a takie rozmowy i możliwość pooddychania świeżym powietrzem są bardzo ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. W środę park zostanie oficjalnie otwarty, ale my już teraz mamy bardzo dużo pomysłów związanych z tym miejscem. Myślimy m.in. o współpracy międzypokoleniowej z dziećmi z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Wiemy już, że 25 września zorganizujmy topograficzną zabawę, coś w rodzaju podchodów, żeby dzieci zapoznały się z tym parkiem wspólnie z naszymi mieszkańcami. Jest także opcja współpracy międzyśrodowiskowej, czyli DPS - u z domami środowiskowymi (...).



Otwarcie parku nazwanego „Promyczek" ma zgromadzić ponad 500 osób. Zaproszono m.in. rodziny podopiecznych. Będzie przecięcie uroczyste wstęgi, a później biesiada.



Cała rozmowa niżej: