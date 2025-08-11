Akwedukt, głaz w środku lasu i wąwóz Goły Jon. PR PiK odwiedza Wdecki Park Krajobrazowy [zdjęcia]

Nasz dziennikarz Tomasz Kaźmierski ma 1,97 cm wzrostu, „Diabelski Kamień zwany Kamieniem św. Wojciecha" jest od niego większy/fot. Tomasz Kaźmierski
Wdecki Park Krajobrazowy i jego otulina to sosnowe lasy oraz woda. Daje to świetne możliwości do odpoczynku, ale także wypoczynku czynnego. W kolejnym odcinku „Wakacyjnego przewodnika po regionie" zapraszamy dziś w te rejony.
Mamy tam również kilka ciekawostek, które mogą być celem małych wycieczek.
Dziś opowiadaliśmy zatem o moście, który wygląda niczym rzymski akwedukt, robiliśmy sobie zdjęcia przy ogromnym głazie w środku lasu, zdradziliśmy także skąd wzięła się nazwa wąwozu Goły Jon.
Naszym przewodnikiem był szef Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Daniel Siewert. - To kolejny sezon, kiedy część naszych rodaków - zarówno z regionu, jak i z praktycznie wszystkich województw - wybiera Bory Tucholskie jako kierunek dłuższego wypoczynku - opowiada. - Myślę, że po raz kolejny nie zawodzą się, ponieważ - niezależnie od pogody, która w tym roku jest kapryśna - na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, czy szerzej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - zawsze można znaleźć alternatywę dla siebie. Jeżeli nie będzie to słoneczna plaża, to zawsze można wziąć rower, czy aparat i spróbować brak słonecznego dnia nadrobić sobie w inny sposób. (...)
Więcej w relacji Tomasza Kaźmierskiego.
Inne propozycje naszych dziennikarzy, prezentowane w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie" są dostępne TUTAJ.
Wakacyjny przewodnik po regionie - Wdecki Park Krajobrazowy
