Włocławek rozpoczyna budowę. Na rogu ulic Cyganka i Brzeska powstaną mieszkania

- Miasto złożyło wniosek o pozwolenie na budowę - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki. - Budynek przez lata niszczał. Miasto stało się jego właścicielem pod koniec ubiegłego roku. Mamy już dokumentację projektową. Pozwolenie na budowę otwiera nam możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jak wyjaśnia prezydent, w najstarszym budynku na rogu Cyganka - Brzeska planuje się powstanie lokalu komercyjnego. - Natomiast większość funkcji w tej pierzei to jednak funkcja mieszkaniowa, a całość, zgodnie z projektem architektonicznym, który został wybrany w trakcie konkursu, będzie spójnym osiedlem na pewno wyróżniającym się jakościowo. W przebudowanych obiektach pierzei ul. Brzeskiej na odcinku od ul. Cyganka do ul. Żabiej powstanie 26 mieszkań oraz 2 lokale użytkowe. Miejsca postojowe dla samochodów zorganizowane zostaną w parkingu podziemnym. Całość ma być efektywna energetycznie, dlatego budynki wyposażone zostaną w system rekuperacji, pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Dokumentację przygotowała firma ARR Architecture, która wygrała konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania kwartału Brzeska, Cyganka, 3 Maja, Żabia.

