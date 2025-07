Szykują się zmiany we włocławskim Ratuszu. Nie kadrowe, a kwaterunkowe

2025-07-17, 06:50 Marek Ledwosiński / Redakcja

Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki / Fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

W tej chwili urząd Miasta działa w aż czterech różnych budynkach, rozrzuconych po całym Śródmieściu. Prezydent Krzysztof Kukucki chce to zmienić.

Biura z kamienic przy ul. Trzeciego maja i przy ul. Kościuszki mają być przeniesione do siedziby ratuszowej spółki Baza, gdzie jeszcze do niedawna działała restauracja i hotel. Bazę z głównym gmachem Ratusza łączy kilkudziesięciometrowy podziemny tunel.



Planowana przeprowadzka, jak mówi prezydent Włocławka, przyniesie sporo oszczędności.



- Bardzo poważnie rozważam możliwość koncentracji wszystkich - lub większość - wydziałów w jednym miejscu i rezygnację z dwóch budynków, w których dziś mieszkańcy i mieszkanki Włocławka są obsługiwani - mówi prezydent Krzysztof Kukucki. - Nie jest to prosta operacja, ale finalnie da nam to możliwość zaoszczędzenia kilkuset tysięcy złotych rocznie. Warto pochylić się nad takimi oszczędnościami.



Jeśli pomysł się powiedzie - poza głównym budynkiem Urzędu Miasta pozostanie jedynie wydział komunikacji, rezydujący teraz w gmachu dworca kolejowego przy ulicy Okrzei.