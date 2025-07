We Włocławku będą kolejne mieszkania na tani wynajem. Dodatkowe punkty dla młodych

2025-07-10, 21:16 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wizualizacje nowej zabudowy kwartału Cyganka/mat. ARR Architecture za Urzędu Miasta Włocławka

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na realizację pierwszego etapu zabudowy kwartału przy ul. Cyganka. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

- Jeżeli wszystko pójdzie jak po maśle, to mamy szansę, że jeszcze jesienią tego roku rozpoczną się prace budowlane – 80 mieszkań, od 30 kilku do 70 kilku metrów kwadratowych. To mają być mieszkania na tani wynajem – mówi prezydent miasta Krzysztof Kukucki.



- Oczywiście, żeby takie mieszkanie otrzymać, trzeba będzie wykazać się spełnieniem kryteriów, głównie dochodowych, ale też pewną nowością jest fakt, że dodatkowe punkty będą otrzymywać osoby do 35. roku życia, czyli te, które mają największy problem z zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby młodych ludzi nie tylko zatrzymywać we Włocławku, ale również do Włocławka po prostu przyciągać – wskazał.



Budynki będą efektywne energetycznie, co dla przyszłych mieszkańców oznacza niższe rachunki, a dla miasta dodatkowe pieniądze na inwestycje. MTBS już ma podpisaną umowę na dofinansowanie budowy z KPO, kolejna część pieniędzy ma pochodzić z Funduszu Dopłat.



Nowych mieszkań na tani wynajem ma być we włocławskim śródmieściu więcej. Miasto szykuje się już do przetargu na zabudowę narożnika ulic 3 maja i Tumskiej. W przyszłym tygodniu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na zabudowę drugiej części kwartału Cyganka, Brzeska, Żabia.