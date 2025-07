Lokale w Chełmnie czekają na seniorów. Wybudowano 44 mieszkania

2025-07-17, 11:54 Marcin Doliński/Redakcja

W sierpniu do nowych mieszkań wprowadzą się pierwsi lokatorzy/fot: Marcin Doliński

W Chełmnie wybudowano 44 nowe mieszkania dla seniorów. To pierwsze takie lokale komunalne w mieście. Już niedługo zamieszkają w nim osoby powyżej 60. roku życia i niepełnosprawni.

Nowoczesne mieszkania powstały dzięki Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, to ta spółka odpowiada w mieście za budowę komunalnych i społecznych lokali.



– Powołaliśmy Chełmińską Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową właśnie po to, aby rynek i polityka mieszkaniowa w tym mieście weszła na inny poziom. Mamy pierwszy, bardzo duży, namacalny efekt, czyli 44 mieszkania komunalne w samym sercu miasta. Ten budynek został wkomponowany w taki sposób, że domyka historyczny kwartał zabudowy. Zainteresowanie było ogromne, na 44 mieszkania wpłynęło niemal 200 wniosków aplikacyjnych. Średnia wieku mieszkańców przekracza 65 lat. To są nieduże mieszkania i bardzo wiele seniorów i seniorek, głównie osób samotnych, które zdecydowały się na zmianę adresu – mówił Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna.



Wszystkie mieszkania to kawalerki z własnym ogrzewaniem, łazienką i kuchnią. Pierwsi lokatorzy zaczną przeprowadzać się w sierpniu.



Dodajmy, że w mieście rozpocznie się już niedługo budowa kolejnych 35 mieszkań, tym razem dla młodych.