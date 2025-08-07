Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

2025-08-07, 12:51 Marcin Doliński/Redakcja

Jeszcze w sierpniu ruszy budowa mieszkań na wynajem w Grudziądzu/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W Grudziądzu zostaną wybudowane 64 mieszkania komunalne na wynajem. Nowe lokale powstaną na działce przekazanej przez miasto przy ulicy Lisiej na Rządzu. Koszt inwestycji wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Bloki wybuduje spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński”. Jak informuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta miasta, pierwsza łopata zostanie wbita jeszcze w tym miesiącu.



– Jeszcze w pierwszej połowie sierpnia planowane jest symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę dwóch budynków mieszkalnych. Miasto wniosło do spółki aportem nieruchomość przy ulicy Lisiej, gdzie wkrótce będą powstawać bloki, obejmujące łącznie 64 lokale do zasiedlenia na zasadach najmu. W ramach inwestycji zbudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca, między innymi parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych.



Inwestycja powstanie w ciągu 20 miesięcy. Gmina Grudziądz wskaże lokatorów, którzy zamieszkają w nowych budynkach.