Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

2025-08-07, 12:51  Marcin Doliński/Redakcja
Jeszcze w sierpniu ruszy budowa mieszkań na wynajem w Grudziądzu/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Jeszcze w sierpniu ruszy budowa mieszkań na wynajem w Grudziądzu/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W Grudziądzu zostaną wybudowane 64 mieszkania komunalne na wynajem. Nowe lokale powstaną na działce przekazanej przez miasto przy ulicy Lisiej na Rządzu. Koszt inwestycji wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.

Bloki wybuduje spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński”. Jak informuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta miasta, pierwsza łopata zostanie wbita jeszcze w tym miesiącu.

– Jeszcze w pierwszej połowie sierpnia planowane jest symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę dwóch budynków mieszkalnych. Miasto wniosło do spółki aportem nieruchomość przy ulicy Lisiej, gdzie wkrótce będą powstawać bloki, obejmujące łącznie 64 lokale do zasiedlenia na zasadach najmu. W ramach inwestycji zbudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca, między innymi parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych.

Inwestycja powstanie w ciągu 20 miesięcy. Gmina Grudziądz wskaże lokatorów, którzy zamieszkają w nowych budynkach.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

2025-08-07, 12:05
Włocławski ratusz wraca do projektu Szkutnia. Władze miasta zapraszają na konsultacje społeczne

Włocławski ratusz wraca do projektu „Szkutnia”. Władze miasta zapraszają na konsultacje społeczne

2025-08-07, 10:44
Fundacja Wiatrak odwołuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART

Fundacja Wiatrak odwołuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

2025-08-07, 09:52
Wieczorne spacery opowiadają historię miasta Na czym polega projekt Hidden Chełmno [zdjęcia]

Wieczorne spacery opowiadają historię miasta! Na czym polega projekt „Hidden Chełmno”? [zdjęcia]

2025-08-07, 09:03
Policja złapała ponad 20 kierowców na podwójnym gazie. Akcja Trzeźwy poranek w regionie [zdjęcia]

Policja złapała ponad 20 kierowców na „podwójnym gazie”. Akcja „Trzeźwy poranek” w regionie [zdjęcia]

2025-08-07, 08:32
Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu

Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu!

2025-08-07, 07:55
Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

2025-08-06, 20:56
Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. Wiatrak zaprasza [wideo, zdjęcia]

Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. „Wiatrak" zaprasza! [wideo, zdjęcia]

2025-08-06, 19:41
Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

2025-08-06, 18:49

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę