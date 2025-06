O co zadbać przed podróżą za granicę? KAS przygotowała poradnik dla turystów

2025-06-30, 17:23 Tatiana Adonis/Redakcja

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik, który ma być wsparciem dla turystów wybierających się na zagraniczny urlop/fot. ilustracyjna, Pixabay Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik, który ma być wsparciem dla turystów wybierających się na zagraniczny urlop/fot: gov.pl Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik, który ma być wsparciem dla turystów wybierających się na zagraniczny urlop/fot. ilustracyjna, Pixabay

Zadbajmy o wakacje bez stresu. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik, który ma być wsparciem dla turystów wybierających się na zagraniczny urlop. Przypomina w nim, o czym trzeba pamiętać, żeby wakacje przebiegły bez przykrych niespodzianek.

Z poradnika dowiemy się m.in., ile gotówki można przewieźć przez granicę, jakie dokumenty są potrzebne, gdy podróżujemy z dzieckiem oraz kiedy wakacyjne pamiątki mogą zostać zatrzymane przez służby celne.



Wybierając się za granicę, trzeba pamiętać o tym, że nie wszędzie wystarczy polski dowód osobisty. W niektórych przypadkach potrzebny będzie paszport oraz wiza. Dlatego przed wyjazdem warto się upewnić.



– Podróżujący z dzieckiem robi to z ważnym aktualnym dokumentem tożsamości – zaznacza Beata Kręciszewska z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.



Niektóre państwa mogą wymagać specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią lub tylko z jednym z rodziców. – To trzeba sprawdzić na stronach kraju, do którego się wybieramy. Może być taka sytuacja, że dziecko będzie miał problem z wjazdem do takiego kraju.



W poradniku przeczytamy też, że lecąc samolotem, bagaż podlega ograniczeniom. Zarówno, jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Jeśli chodzi o pamiątki, musimy być czujni. – Na pewno nie można przewozić produktów pochodzenia odzwierzęcego, jakieś muszelki, rafy, czy jakieś zwierzęta, które są preparowane. Jeśli chodzi o jakiekolwiek skóry, napoje z egzotycznych zwierząt, również tego nie możemy przywozić.



W poradniku znajdziemy też kilka racji jak nie stać się ofiarą przemytników.



Przewodnik przygotowany przez KAS znajduje się w załączniku poniżej. Więcej także w relacji audio.