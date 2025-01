Spacer po Alicante czy wieczór w Londynie? Bydgoskie lotnisko pyta pasażerów, gdzie chcieliby polecieć

2025-01-07, 08:34 Tatiana Adonis/Redakcja

Lotnisko w Bydgoszczy po raz kolejny oddaje głos pasażerom/fot. Archiwum

Bydgoskie lotnisko podkreśla, że pasażerowie mogą mieć wpływ na funkcjonowanie portu. Swoje sugestie można zgłosić poprzez anonimową ankietę. Formularz jest dostępny na stronie Portu Lotniczego do 10 stycznia.

– Wsłuchujemy się w głos pasażerów i to nie po raz pierwszy. Kolejna edycja ankiety skierowanej do mieszkańców Kujaw i Pomorza, którzy podróżują. Chcemy poznać ich preferencje i wiedzieć: dokąd latają, jak często, skąd i realizują podróże – mówił Mateusz Dul, rzecznik bydgoskiego lotniska.



Najważniejsze, dokąd i jakiego kierunku brakuje im w ofercie bydgoskiego portu. – Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Kujaw i Pomorza mieli jak najszybszą możliwość podróżowania z regionalnego portu, który jest najbliżej ich. Do tego potrzebne są ich głosy. Wyniki są prezentowane podczas rozmów z przewoźnikami. Stanowią jedno z wielu narzędzi w negocjacjach nad nowymi kierunkami – dodał Dul.



Bristol i Alicante to zwycięzcy poprzednich ankiet i te kierunki są już w siatce połączeń z Bydgoszczy. Teraz ponownie można zgłaszać swoje propozycje. Wypełnienie ankiety zajmuje kilkanaście minut.



Z bydgoskiego lotniska pasażerowie mogą latać m.in. do Dublina, Birmingham, czy Londynu. Pod koniec grudnia do siatki połączeń dołączył Egipt, czyli Marsa Alam, a wiosną pasażerowie polecą, do wspomnianego już, hiszpańskiego Alicante. Ankieta znajduje się pod tym linkiem.