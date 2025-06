Hala sportowa otwierana na pilota? Takie rzeczy tylko w Świeciu! Do tego strzelnica i kort tenisowy

2025-06-27, 07:41 Marcin Doliński/Redakcja

W Świeciu powstaje nowoczesna hala sportowa, otwierana za pomocą... aplikacji/fot: UM Świecie

Nowoczesna hala sportowa powstaje w Świeciu. Otworzyć ją będzie można pilotem. Będą tam boiska i strzelnica. Koszt inwestycji to prawie cztery miliony złotych.

Takiego obiektu w powiecie świeckim jeszcze nie ma. Hala sportowa będzie miała 20 metrów szerokości i 40 metrów długości. Znajdzie się tam strzelnica laserowa boisko do siatkówki koszykówki piłki ręcznej i kort tenisowy.



Jak to możliwe? Na tak małej powierzchni układ hali będzie można bardzo szybko przystosować do wybranej dyscypliny. Dodatkowo, podczas sprzyjającej pogody, boczne ściany będzie można otworzyć.



Najciekawsze jest samo wejście na halę, które będzie sterowane aplikacją. Zalogowani użytkownicy będą otrzymywać kod dostępu. To pozwoli na bezobsługowe funkcjonowanie obiektu. Będzie wiadomo, kto z niego korzysta i w jakich godzinach.