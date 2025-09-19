Czy tu wyrosną następcy gwiazd? Tak prezentuje się nowa hala sportowa w gminie Drzycim [zdjęcia]

Nowa hala sportowa w gminie Drzycim kosztowała dziewięć milionów złotych/fot.: Marcin Doliński
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w gminie Drzycim kosztowała dziewięć milionów złotych. To pierwszy tego typu obiekt w tych okolicach. Jest tam kilka boisk, parking, szatnie z prysznicami i miejsca wypoczynku po zawodach.
– Gmina długo czekała, ale jest. Podejrzewam, że podoba się dzieciakom – mówiła jedna z kobiet. – W tej małej nie ma wiele miejsca. Ta jest duża i do wszystkiego: piłki nożnej, czy siatkówki. Jest bardzo duża – dodał uczeń.
– Czekaliśmy na to od zawsze. Hala pełnowymiarowa, 1200 metrów, zaplecze dla trenerów i nauczycieli, szatnie, sanitariaty, jest kompletna w 100 procentach – podkreślił Marian Krywald, wójt gminy Drzycim. – Na tej hali mogą być trzy grupy młodzieży równocześnie. Jest możliwość podzielenia tego wielkiego obiektu kotarami. Myślę, że zmobilizujemy naszą młodzież i przede wszystkim mieszkańców. Piłka nożna, kosz, siatka, to wszystko jest przygotowane. Trybuny na 118 miejsc, można przejść i popatrzeć, co się dzieje i kibicować. Myślę, że tak będzie – zaznaczył.
