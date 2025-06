Przedłuża się budowa czwartego kręgu Opery Nova. „Pewnych kwestii nie dało się przewidzieć”

2025-06-26, 19:46 Wiktor Sobociński/Redakcja

Przesuwają się terminy budowy czwartego kręgu Opery Nova w Bydgoszczy/fot: Izabela Langner, archiwum

W Qubus Hotel Bydgoszcz odbyła się konferencja przedstawicieli firmy Budimex. Poruszono na niej kwestie aktualnych inwestycji w naszym regionie: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, czy rozbudowy wojewódzkiego szpitala. Jednym z tematów była także przedłużająca się budowa czwartego kręgu Opery Nova.

– Pewnych kwestii związanych z budową czwartego kręgu nie dało się przewidzieć – tłumaczył Paweł Majkowski – dyrektor Rejonu Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex.



– To nie jest tak, że kogoś zaskoczyła woda. Jak wiemy, jest to teren bardzo zróżnicowany geologicznie. Trudno na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej jednoznacznie wszystko dobrze rozpoznać, czy w szczególności, gdy to rozpoznanie jest o tyle trudne, że tam w terenie znajdowały się obiekty archeologiczne. Ujawniono tam naprawdę bardzo wiele elementów, które nie widniały na historycznych mapach. Nowością było to, że nabrzeże Brdy historyczne miało zupełnie inny przebieg, niż się spodziewano. Oczywiście wymaga to sukcesywnego udokumentowania, odkopania, zarchiwizowania i tak dalej. Suma tych czynników sprawia, że terminy się przesuwają – wyjaśniał Majkowski.



Szacunki Budimexu wskazują „drugi kwartał 2026 roku” jako termin zamknięcia inwestycji. Z kolei parking przy Operze ma zostać oddany do użytku 15 grudnia.