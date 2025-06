Statystyka podzieliła Bydgoszcz i Toruń. Prezydent Rafał Bruski na obradach sejmiku

2025-06-23, 19:20 Monika Kaczyńska/Redakcja

Sesja sejmiku województwa, 23 czerwca 2025. Wystąpienie prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Możliwe zmiany podziału statystycznego województwa i podział podregionu bydgosko-toruńskiego był jednym z tematów sesji sejmiku województwa. Gościem obrad był prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, na którego wniosek do Komisji Europejskiej trafiło pismo w sprawie podziału podregionu bydgosko-toruńskiego w unijnych statystykach na dwa odrębne.

- Statystyka to liczby, i tylko liczby. Statystyka i podział taki, jaki zaproponowałem, gwarantuje dostęp do lepszych i głębszych informacji dotyczących miasta: jednego i drugiego oraz obu powiatu. Stąd ten wniosek został poparty przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przez panią minister Katarzyny Pełczyńską - Nałęcz i skierowany do Eurostat-u, więc zgodzili się z moją argumentacją - mówił w Toruniu Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



- Stanowisko samorządu województwa jest jednoznaczne - obecny podział jest właściwy - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. - Ze względu na dwustołeczność naszego regionu uważamy, iż powinien zostać utrzymany poziom statystyczny NUTS3 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, poziom tzw. podregionów) w stosunku do Bydgoszczy, Torunia i tych dwóch powiatów, jako ten, który stanowi kompendium wiedzy o potencjale najsilniejszych dwóch ośrodków miejskich w naszym województwie - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Oczywiście, one są różne. Uważamy, że te dwa potencjały należy sumować po to, żeby kiedy patrzymy na mapę Polski można było nas porównać z takimi ośrodkami jak, na przykład Trójmiasto.



Konkluzją tej części debaty był apel marszałka Piotra Całbeckiego, by spór w tej kwestii zakończyć, bo ostateczną decyzję podejmie Eurostat. – Nasze ugruntowane stanowisko w tej sprawie się nie zmieni – stwierdził.



Ostateczną decyzję podejmie Eurostat czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.