Norbi w Płużnicy, Blue Café w Chełmnie! Gorący weekend, „Lato w rytmie PiK-a” rozkręca się

2025-06-16, 15:25 Redakcja

Zespół Blue Café wystąpi w Chełmnie/fot. Wojciech Pędzich, Wikipedia

W Polskim Radiu PiK wakacje już się rozpoczęły. Kolejne odsłony naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a" w weekend odbywać się będą w sobotę (21 czerwca) w Płużnicy w powiecie wąbrzeskim i w niedzielę (22 czerwca) w Chełmnie.

Przed nami weekend pełen atrakcji, wspólnej zabawy i świetnej muzyki - wszystko w letnim klimacie i z energią Polskiego Radia PiK!



W programie sobotniego wydarzenia w ramach akcji „Lato w rytmie PiK-a znajdą się: występy utalentowanych dzieci, konkursy z nagrodami, przepyszne dania przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, darmowe wesołe miasteczko dla najmłodszych, Night Party - noc DJ-ów pełna energii i tanecznych rytmów! Nie zabraknie też koncertów gwiazd: Doroty Berent (godz. 17:30), Krystyny Giżowskiej (19:00) i Norbiego (20:15).



Z kolei w niedzielę na rynku w Chełmnie przygotowaliśmy dla Was: warsztaty i animacje, strefy tematyczne, dmuchańce dla najmłodszych, konkursy i niespodzianki, a na finał – koncert zespołu Blue Café o godz. 20:00! To będzie wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo hity zespołu, który od lat porusza serca i dusze w rytmie popu z domieszką acid jazzu, funky, soulu i gorących latynoskich brzmień.



Startujemy zawsze o 16.00. Oczywiście na miejscu pojawi się też Polskie Radio PiK. Będą wywiady, relacje na antenie, a dzieciaki będą mogły zrobić sobie zdjęcie z naszą radiową maskotką – słonikiem sPiKerem. Śledźcie relacje na naszej antenie, w radiowej aplikacji, zaglądajcie na portal i do social mediów PR PiK. Bądźcie z nami i poczujcie „Lato w rytmie PIK-a”!