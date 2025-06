Podczas koszenia trawy upadła na kosiarkę i doznała ciężkich obrażeń. Wypadek pod Lipnem

2025-06-16, 13:35 Wiktor Sobociński/Redakcja

Policjanci ze Skępego pomogli rannej 73-letniej kobiecie/fot. materiały policji

Do przykrego incydentu doszło w miejscowości Wólka w powiecie lipnowskim. 73-letnia kobieta nieszczęśliwie upadła na kosiarkę. Na szczęście w pobliżu byli policjanci, którzy szybko jej pomogli.

Policjanci ze Skępego w sobotę wykonywali czynności służbowe w miejscowości Wólka. - Po godz. 12.00 podszedł do nich zdenerwowany mężczyzna i przekazał, że nie wie dokładnie, co się stało, ale jego znajomy dzwonił, że pilnie potrzebuje karetki. Funkcjonariusze natychmiast udali się do wskazanego domku letniskowego – opowiada oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie kom. Małgorzata Małkińska. - Na podwórku znaleźli półprzytomną kobietę, która miała masywny krwotok w okolicy lewego kolana.



Funkcjonariusze natychmiast wezwali ratowników medycznych, a także opatrzyli ranę, która była bardzo głęboka. - Upał i utrata dużej ilości krwi bardzo osłabiły 73-latkę, która była półprzytomna. St. sierż. Adrian Błaszczyk i st. post. Marek Tomaszewski zadbali o to, by do czasu przyjazdu karetki odizolować ją od działania słońca poprzez zbudowanie prowizorycznej osłony – informuje policjantka.



Przybyli na miejsce ratownicy zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala. Policjanci ustalili, że do wypadku doszło, gdy kobieta sprawdzała stan kosiarki do trawy, którą użytkowała na działce. Pracujące urządzenie przechyliła na bok, a kiedy się nad nim nachyliła zasłabła i przewróciła się na pracujące ostrze.