Znów burze, ulewy i wiatr! IMGW wydało ostrzeżenie dla całego województwa

2025-06-07, 13:00 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Zjawiska te mogą wystąpić od 14:00 do 22:00. Instytut zastrzega też, że w związku ze skomplikowaną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może zostać podniesione na wyższy stopień.



Ostrzeżenie II stopnia już teraz dotyczą innych części kraju: województw pomorskiego i zachodniopomorskie, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, a także południowej części województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, wschodniej części opolskiego i północy podkarpackiego. Tam ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2.00 następnego dnia. Na tych obszarach przewidywane są bardzo silne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 100 km/h wraz z lokalnymi dużymi opadami gradu.