Nawałnica przeszła przez region! Strażacy interweniowali ponad 100 razy, najczęściej w okolicach Włocławka

2025-06-06, 21:08 Tatiana Adonis/Redakcja

Strażacy najczęściej interweniowali w powiecie włocławskim/fot: Facebook, KM PSP Włocławek

Prawie 120 zgłoszeń – deszcz i silny wiatr przysporzyły pracy kujawsko-pomorskim strażakom. Najwięcej interwencji – prawie 50, dotyczy powiatu włocławskiego, w tym samego Włocławka.

– To właśnie tam, w dwóch miejscach na ulicy Mechaników i na ulicy Wienieckiej drzewo przewróciło się na samochód osobowy, a na przykład na ulicy Hożej gałąź wybiła szybę w oknie i wpadła do mieszkania. Zastępy strażaków pojechały też do Wilkowyczek w gminie Choceń, tam uszkodzony został dach budynku mieszkalnego. Wymaga zabezpieczenia przed wodą deszczową i podobna sytuacja miała też miejsce w Dyblinie, ale to już powiat lipnowski. Tam wiatr zerwał kilka metrów kwadratowych pokrycia dachu domu – wyliczała Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.



Nie ma informacji o rannych, czy poszkodowanych, ale jak dodaje Jarocka-Krzemkowska, usuwanie powalonych konarów i porozrzucanych gałęzi potrwa jeszcze kilka godzin.