Pomyłki przy liczeniu głosów w wyborach? Zastanawiające wyniki – nawet w regionie

2025-06-06, 20:09 Marcin Doliński/Marek Ledwosiński/Redakcja

Czy doszło do nieprawidłowości podczas liczenia głosów w wyborach prezydenckich?/fot: Tatiana Adonis, archiwum

Nieprawidłowości w liczeniu głosów podczas drugiej tury wyborów prezydenckich możliwe są również w naszym regionie. W pierwszej turze wysokie zwycięstwo, a w drugiej wysoka porażka. Mowa o wyniku Rafała Trzaskowskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu.

Pierwsza tura wyborów to zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, który zdobywa w tej komisji 343 głosy, przy 173 Karola Nawrockiego. Sławomir Mentzen jest trzeci – 107 głosów, a Grzegorz Braun 35 głosów.



Druga tura wyborów i wszystko odwraca się do góry nogami. Zwycięża Karol Nawrocki – 504 głosy, a na Rafała Trzaskowskiego według komisji zagłosowały 324 osoby.



Sławomir Michalak, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu powiedział nam, że jest to sytuacja medialna, oparta na analizie wyników. Zaznaczył również, że doszło tam do pomyłki. W tym przypadku można skorzystać tylko ze ścieżki protestu wyborczego.



Podobna sytuacja ma być w podwłocławskiej gminie Brześć Kujawski. Błąd miała popełnić obwodowa komisja numer 4, działająca w Szkole Podstawowej w Wieńcu. Tam w pierwszej turze Rafał Trzaskowski zdobył 274 głosy, przy 137 Karola Nawrockiego. Sławomir Mentzen zgromadził 105 głosów, a Grzegorz Braun 53.



Z kolei drugą turę w tym lokalu wyborczym wygrał Karol Nawrocki wynikiem 466:331.



Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego wpisano w ostatecznym protokole Karolowi Nawrockiemu. Dyrektor włocławskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Jacek Kraszewski, potwierdził, że komisja z Wieńca przyznała się do błędu, ale nikt nie potrafi wyjaśnić, w jakich okolicznościach został on popełniony.



Podobnie, jak w Grudziądzu sprawa ta nie będzie miała formalnego znaczenia. Chyba, że ktoś złoży protest wyborczy.



Nieoficjalnie wiadomo, że takich anomalii wyborczych może być w naszym regionie więcej.



Sygnały o identycznych nieprawidłowościach nadeszły przynajmniej z kilkunastu miejsc w całej Polsce.



Z wyliczeń mediów wynika jednak, że łączna liczba głosów, przypisanych Karolowi Nawrockiemu w nieprawidłowych okolicznościach nie przekracza 4,5 tysiąca. Zatem i tak nie miało to wpływu na ostatecznych wynik drugiej tury wyborów.