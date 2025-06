Miał laboratorium narkotykowe w przyczepie! Bydgoszczanin trafił do aresztu [zdjęcia]

2025-06-05, 19:51 Redakcja

Laboratorium narkotykowe w przyczepie/fot. KMP w Bydgoszczy

Ponad pięć kilogramów narkotyków wartych ok. 300 tys. zł skonfiskowała bydgoska policja. Ich właścicielowi grozi do 10 lat więzienia.

Podejrzewanego mężczyznę bydgoscy policjanci zastali na działce w powiecie żnińskim. To tam zaparkowana była przyczepa kempingowa, która służyła 24-latkowi do wytwarzania i przetwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych. – Świadczyły o tym znajdujące się wewnątrz różnego rodzaju pojemniki, wiadra, kuwety, odczynniki, półprodukty i środki chemiczne – wylicza kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



W przyczepie było ponad 5,3 kilograma narkotyków o czarnorynkowej wartości około 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam m.in. ponad 2,5 kilograma amfetaminy, blisko 1,5 kilograma kryształu 3CMC, marihuanę, kokainę, ciastka z THC, 78 butelek z substancją zawierającą THC. – Przeprowadzone wstępne badania narkotesterem wykazały, że to środki, których posiadanie jest zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do policyjnego laboratorium kryminalistycznego – informuje kom. Kowalska.



24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W środę sąd zdecydował o aresztowaniu go na najbliższe trzy miesiące.



Bydgoszczanin odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich wytwarzanie i przetwarzanie, za co grozi do 10 lat więzienia.