Sztuczna inteligencja w pracy naukowców. W Bydgoszczy o szansach i zagrożeniach

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych na WSB Merito/fot. Agata Raczek

Jak zmieniają się metody badań jakościowych w erze technologii? - tym zagadnień zajmują się uczestnicy sympozjum, które zorganizowano na WSB Merito w Bydgoszczy

Badania jakościowe w naukach społecznych prowadzone są w oparciu o założenie, że do badania niektórych problemów lepiej nadają się pogłębione analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne - dużej. Badacze posługujący się tą metodą prowadzą m.in. badania terenowe poprzez wywiady czy obserwację uczestniczącą.



Jakie miejsce w tych badaniach zajmuje sztuczna inteligencja? - Posługujemy się wieloma narzędziami sztucznej inteligencji, ale potrzebne jest też krytyczne spojrzenie na AI - mówił dr Tomasz Marcysiak z Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy. - Warto spotykać się nie tylko po to, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, ale też żeby na przyszłość wypracowywać takie metody czy narzędzia, które jednak na pierwszym miejscu będą widziały człowieka, a nie sztuczną inteligencję, która może w jakiś sposób nas zacząć wykluczać - zaznaczył.



- Zagrożeniem jest to, że zbytnio ufamy sztucznej inteligencji. Ona świetnie analizuje wyniki badań, zwłaszcza na tzw. big data, czyli ogromnych bazach danych i, co więcej, podpowiada pewne rozwiązania, interpretacje i tu jest pewnie to zagrożenie – że jeżeli będziemy tak bezkrytycznie ufać sztucznej inteligencji, która będzie za nas interpretowała świat społeczny, mogą nam umknąć bardzo istotne rzeczy dotyczące tego fascynującego świata społecznego, który my tworzymy – my ludzie, ale tez w relacjach człowiek – zwierzę, człowiek – sztuka i tak dalej, i tak dalej... - podkreślił.



W sympozjum biorą udział naukowcy różnych dziedzin, m.in. socjologowie i pedagodzy, którzy posługują się w swoich metodach badawczych technikami czy narzędziami jakościowymi. Do Bydgoszczy przyjechało kilkudziesięciu badaczy z całego kraju.



To XII edycja Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych. Podczas każdej edycji organizowane są panele specjalne, podczas których prezentowane są wybitne osobistości świata nauki w mieście, w którym organizowane są sympozja. W Bydgoszczy o badaniach jakościowych w pedagogice i edukacji opowiadał prof. Andrzej Leppert z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Gościem specjalnym wydarzenia była June Yeung z Hongkongu. To studentka studiów doktoranckich (aktualnie na Polskiej Akademii Nauk), która wygrała konkurs na najlepszy fotoesej socjologiczny. Podczas sympozjum zaprezentowano także wystawę kolaży socjologa - prof. Krzysztofa Koneckiego.



Sympozjum zakończy się w piątek (6 czerwca).