Ten konkurs uczy samodzielnego myślenia. Laureaci „Kangura” z regionu nagrodzeni

13 uczniów z naszego regionu zostało laureatami międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”. 10 z nich uzyskało maksymalną liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej. W czwartek zostali nagrodzeni w sali kinoteatru Adria w Bydgoszczy.

- Ten konkurs uczy przede wszystkim myślenia - mówi Barbara Zielińska, regionalny koordynator konkursu „Kangur”. - Pokazuje matematykę nie taką szkolną, nie taką wypracowaną, w której niepotrzebne są reguły, które poznaje się na lekcjach matematyki, tylko sprawdza, na ile uczniowie są w stanie znaleźć swoją własną drogę.



– W szkole nie mogę zrozumieć, ale potem przychodzę do dziadka i on mi tłumaczy – słyszymy od jednej z uczennic. – To są przyjemne do rozwiązywania zadania, no i można coś wygrać – komentuje uczestnik.



– Matematyka opisuje świat, nie tylko ten stworzony przez człowieka,ale też ten naturalny – i jest to cikawa nauka, którą bardzo chętnie pogłębiam – mówi inna wyróżniona osoba.

Nagrodę główną otrzymuje tylko promil uczestników. Kolejne I stopnia zdobyło 97 uczniów i II stopnia 1031 uczniów. W tym roku w konkursie wzięło udział prawie sześć milionów osób z 66 krajów.



„Kangur” powstał w 1990 roku we Francji. W 1992 roku został „przywieziony” do Torunia przez dwóch matematyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.



