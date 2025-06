Zderzenie dwóch samochodów pod Mogilnem. Jedna osoba trafiła do szpitala

2025-06-05, 17:13 Redakcja/Damian Klich/Agata Raczek

Wypadek w miejscowości Wszedzień (gmina Mogilno)/fot. KPP w Mogilnie

W miejscowości Wszedzień (gmina Mogilno) na drodze wojewódzkiej nr 254 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Jeden z kierowców był zakleszczony w pojeździe, został ranny w nogę.

- Do zderzenia dwóch samochodów doszło ok. 16:20 - informuje asp. sztab. Krzysztof Meller, rzecznik mogileńskich strażaków. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy, jeden z nich był uwięziony w pojeździe.



Na miejscu było również pogotowie ratunkowe oraz policja. - Po uwolnieniu osoby poszkodowanej z pojazdu, ratownicy medyczni stwierdzili ranę i złamanie kończyny dolnej. Na miejsce przybył również śmigłowiec LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala - relacjonuje asp. sztab. Meller.



- Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący pojazdem marki Ford Focus 27-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania, po czym zjechał na lewy pas i uderzył w bok pojazdu marki seat, który wykonywał ten sam manewr. W wyniku zdarzenie 44-latek jadący seatem doznał złamania kości udowej i śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala - mówi podkomisarz Tomasz Bartecki, rzecznik mogileńskich policjantów.



Droga wojewódzka nr 254 w miejscu zdarzenia była zablokowana.