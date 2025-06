Budowa tunelu na ul. Wienieckiej – w przyszłym roku. Włocławski ratusz stara się o dotację

2025-06-06, 07:51 Agnieszka Marszał/Redakcja

Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka/fot. archiwum Tunel ma zastąpić przejazd przez tory kolejowe na ul. Wienieckiej/fot. ilustracyjna, Pixabay Tunel ma zastąpić przejazd przez tory kolejowe na ul. Wienieckiej/fot. ilustracyjna, Pixabay

W tym roku zabrakło pieniędzy na budowę tunelu pod torami na ul. Wienieckiej we Włocławku – prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. Trwają starania o dofinansowanie i przygotowania do inwestycji.

Nowa droga ma usprawnić ruch oraz ułatwić dojazd do szpitala. – Jesteśmy na etapie uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, myślę, że otrzymamy ją w niedługim czasie. Wtedy będziemy gotowi do tego, żeby szykować się do przetargu – zapowiada prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.



– Bardzo ważne jest finansowanie, dlatego też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy części kolejowej, dlatego że likwidujemy skrzyżowanie linii kolejowej z układem drogowym. Przy budżecie czy kosztach, jakie są zakładane, to dofinansowanie nie będzie jakieś przełomowe, ale uważam, że każda złotówka się liczy – tłumaczy.



– Myślę, że to jedna z największych inwestycji w ostatnich kilkunastu latach, rzędu kilkudziesięciu, a może nawet ponad stu milionów złotych – dodaje.



W ramach inwestycji ma zostać przebudowany cały układ drogowy w okolicy przejazdu kolejowego, czyli oprócz ul. Wienieckiej, także część Energetyków, Ceglana i Źródlana.