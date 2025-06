Finał spaceru łosia w Bydgoszczy. Z pomocą policji i straży pożarnej trafił do lasu [wideo, zdjęcia]

2025-06-04, 12:44 Redakcja

Łoś zawędrował na ul. Gersona w Bydgoszczy/fot. nadesłane

Policja eskortowała łosia, który rano zawędrował do centrum Bydgoszczy. Weterynarz podał zwierzęciu środki nasenne, a następnie śpiący łoś został przewieziony do lasu.

Łoś został najpierw zauważony w rejonie ronda Grunwaldzkiego. – Tuż po 7.00 dyżurny bydgoskiej komendy został powiadomiony o tym, że w tym miejscu spaceruje łoś. Zwierzę miało być spokojne, jednak chodziło po terenach zielonych oraz ulicach i chodnikach – informuje kom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.



Na miejsce skierowano patrol z bydgoskiego Błonia. – Funkcjonariusze zauważywszy zwierzę, zadbali, by się nie spłoszyło, a jednocześnie pilnowali, by nie weszło wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Z rejonu ronda Grunwaldzkiego łoś został przeprowadzony boczną ulicą do ronda Poznańskiego, a stamtąd zwierzę już samo skierowało się w stronę parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego – relacjonuje policjantka.



O łosiu policja poinformowała Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy – na miejscu zjawił się lekarza weterynarii.



Zwierzę zawędrowało na ul. Gersona. - Tam został skierowany patrol ze Szwederowa oraz służby weterynaryjne. Te w dogodnym momencie uśpiły łosia – informuje kom. Kowalska.

Łoś z pomocą Straży Pożarnej został przetransportowany do lasu.