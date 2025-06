Tragiczny wypadek we Fletnowie. Mężczyzna wpadł do stawu, gdy kosił trawę. Utonął

2025-06-04, 11:25 Redakcja/Marcin Doliński

Tragedia w miejscowości Fletnowo w powiecie świeckim. Mężczyzna utonął w stawie.

Jak poinformował nas dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, był to prawdopodobnie wypadek. Mężczyzna kosząc trawę, miał wpaść do stawu.



Właściciele posesji stracili go z oczu, nie wiedzieli, czy się oddalił, czy wpadł do stawu. Wezwani na miejsce strażacy szukali mężczyzny zarówno wokół stawu, jak i w nim. Ciało mężczyzny znaleźli w wodzie. Pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się go uratować.



Okoliczności tragedii bada policja.