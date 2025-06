Straż Graniczna w zakładzie mięsnym w powiecie świeckim. Kolumbijczycy opuszczą Polskę

2025-06-02, 07:00 Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali dziewięciu obywateli Kolumbii, którzy naruszyli przepisy dotyczące warunków pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podaje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej na swojej stronie, mężczyźni przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy, nie posiadając jednak wymaganych zezwoleń ani dokumentów legalizujących zatrudnienie.



Kontrola legalności pobytu została przeprowadzona w jednym z zakładów mięsnych zlokalizowanych na terenie powiatu świeckiego w województwie kujawsko-pomorskim. W jej wyniku ustalono, że cudzoziemcy wjechali do Polski z Hiszpanii w ramach ruchu bezwizowego, legitymując się paszportami biometrycznymi. Pomimo braku odpowiednich dokumentów, obywatele Kolumbii wykonywali pracę zarobkową, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.



Wobec wszystkich zatrzymanych cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Postępowania zakończyły się wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie terytorium RP oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres jednego roku.