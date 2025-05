Dom Jubileuszowy Jana Pawła II w Fordonie wystawiony na sprzedaż

Politycy PO zachęcali nie tylko do głosowania, ale także do wsparcia w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Czytaj dalej »

- Pokończyły się projekty, zmniejszył się dochód. Prąd, gaz, koszty utrzymania całości budynku wraz z pracownikami to 150 tys. zł - twierdzi Waldemar Kochański. - Większa część tej sumy, to koszty utrzymania budynku. Obiekt jest nowoczesny. Władze Fundacji podkreślają, że nie są w stanie dłużej utrzymywać budynku, który miał być żywym pomnikiem Papieża-Polaka. Wartość obiektu wyceniono na niemal 13 milionów złotych. Swojego oburzenia nie kryją internauci, którzy przypominają, że Dom Jubileuszowy powstał między innymi dzięki wpłatom od prywatnych darczyńców i parafian. Jak czytamy, w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu: Zarządowi Fundacji szczególnie zależy na „transparentnym i rzetelnym przeprowadzeniu procesu sprzedaży, przy zachowaniu poszanowania dla darczyńców i wartości wspólnego dobra". Jednocześnie, jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, Fundacja "Wiatrak" rozważa kontynuowanie swej działalność na terenie domu parafialnego przy parafii pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

