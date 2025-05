Pomnik na placu Wolności w Bydgoszczy do likwidacji. Będzie konkurs na nowy

2025-05-28, 16:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości na placu Wolności w Bydgoszczy/fot. Andrzej Krystek, archiwum

Obecny pomnik zniknie z placu Wolności – tak zdecydowali bydgoscy radni. W jego miejsce powstanie nowy monument. Prawdopodobnie latem ratusz ogłosi konkurs na jego koncepcję.

Za decyzją przemawia nie tylko historia – obiekt został wybudowany jako pomnik Wdzięczności dla Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w bojach o Bydgoszcz – ale i jego zły stan techniczny. Decyzja zapadła – pomnik zniknie.



Co w zamian? O tym dyskutuje powołany przez prezydenta miasta Zespół ds. Pomnika. – Były różne koncepcje – pojawił się koncept orła, jeden z prelegentów mówił o łuku triumfalnym – wskazuje Piotr Walczak z Bydgoskiej Prawicy. – Mam nadzieję, że pomnik, który powstanie, będzie powodem do dumy dla nas wszystkich – dodaje Jakub Mikołajczak z KO



Wkrótce ma zostać ogłoszony konkurs na koncepcję nowego pomnika. – Nazywamy to pomnikiem Wolności, ale to może być dowolna instalacja artystyczna, to może być pomnik, postać – nie chcemy tego ograniczać – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa. – Chcemy dać artystom możliwość wyrażenia tego symbolu wolności w drodze konkursu.



Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić późną jesienią, ale kiedy nowa forma pojawi się na placu Wolności – na razie nie wiadomo. Wcześniej na tym miejscu stał konny pomnik cesarza Wilhelma I. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku pomnik Wdzięczności przemianowano na pomnik Wolności.