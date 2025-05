Niepełnosprawni na targach pracy: Wyrozumiałe otoczenie i szansa na normalność

2025-05-27, 17:58 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Pracodawcy, przedstawiciele instytucji wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych i osoby zainteresowane znalezieniem pracy - w sumie kilkaset osób - odwiedziło VI Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością w Bydgoszczy.

Można było m.in. skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w pisaniu CV, ale nie tylko.



- Chciałbym się dowiedzieć, jak zmodyfikować swoje CV, żeby bardziej zainteresować potencjalnego pracodawcę. Interesuje mnie praca jako doradca klienta, ale jestem otwarta także na inne stanowiska - mówiła jedna z odwiedzających targi.



- Jestem tutaj z grupą kolegów pacjentów ze szpitala. Jesteśmy w procesie leczenia, wychodzenia z chorób typu depresja. Takie wydarzenia pomaga. To nadzieja i szansa na wyjście do takiego normalnego życia. Każdy ma jakieś swoje traumy, które gdzieś tam są z tyłu głowy, coś, co innych może zniechęcać. Na takich targach pracy, w bezpiecznym środowisku, wiemy, że jest pewna wyrozumiałość na rozmaite niedoskonałości...



- Największą korzyścią z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest różnorodność zespołu. Kolejny zysk to nowe kwalifikacje i kompetencje, które takie osoby wnoszą do grupy, kreowanie otwartości na różnorodność w miejscu pracy. Dla nas jest bardzo ważne, żeby środowisko pracy było inkluzywne. Pracodawcy, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, reprezentują właśnie środowisko włączające, otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - mówiła Agnieszka Jaśkiewicz-Kłosowska z Fundacji Aktywizacja, która rokrocznie jest organizatorem tego wydarzenia. Tym razem wspólnie z bydgoską Uniwersytetem WSB Merito - na tej uczelni odbyły się targi.



