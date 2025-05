Społecznicy: Bydgoszcz jest marginalizowana. Raport o stanie województwa pod lupą

Poligon do ćwiczeń powstał w jednostce straży pożarnej w Świeciu. Jest to jedno z nielicznych takich miejsc w kraju - strażacy mogą tu ćwiczyć ratownictwo… Czytaj dalej »

Do trzech lat więzienia grozi 69-latkowi, który zaatakował medyka udzielającego mu pomocy w trakcie transportu do szpitala. Odpowie za naruszenie nietykalności… Czytaj dalej »

Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska krytycznie ocenili zapisy odnoszące się do roli Bydgoszczy w rozwoju regionu i przedstawili obawy związane z „próbą marginalizowania największego miasta województwa w kontekście kreowania wspólnej metropolii”. W raporcie Zarząd Województwa deklaruje, że Bydgoszcz i Toruń są „w sposób ta samo ważny odpowiedzialne za rozwój województwa”, z czym nie zgadza się wspomniane stowarzyszenie. Ich zdaniem to kolejna próba politycznego zrównywania dwóch miast o zupełnie odmiennym potencjale. Prezes stowarzyszenia Piotr Cyprys uważa, że argument o „dwóch równorzędnych ośrodkach” opiera się wyłącznie na sztucznie narzuconej strukturze administracyjnej sprzed 25 lat, która od początku była kompromisem politycznym, a nie odzwierciedleniem rzeczywistej siły społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej miast. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska podkreśla, że istotne jest wzmacnianie pozycji Bydgoszczy jako realnego ośrodka metropolitalnego i aktywne zabieganie o jej formalne uznanie na poziomie krajowym. Swoje pismo społecznicy skierowali do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Dokument publikujemy poniżej. Dziś podczas sesji sejmiku województwa odbędą się głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Podstawą debaty będą dwa dokumenty: wspomniany raport o stanie województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.

