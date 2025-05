52-latek włamał się do magazynu sklepowego. Odpowie również za usunięcie flagi państwowej

2025-05-23, 10:51 Redakcja

52-latek włamał się do magazynu sklepowego/fot: KPP w Radziejowie

Piotrkowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, podczas włamania do magazynu sklepowego. Wpadł po informacji od policjanta, będącego po służbie. Dodatkowo odpowie za dwukrotne usunięcie flagi państwowej z prywatnej posesji.

– Do tego zdarzenia doszło w minioną niedzielę na ulicy Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim. Włocławski policjant w dniu wolnym od służby, zauważył przy magazynie sklepowym, podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Poinformował o tym mundurowych z miejscowego posterunku, którzy we wskazanym miejscu zatrzymali 52-letniego mieszkańca powiatu radziejowskiego. Zatrzymany, za pomocą młotka wyważył drzwi wejściowe do magazynu i dokonał kradzieży artykułów spożywczych za kilkaset złotych – opisał aspirant sztabowy Marcin Krasucki z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.



Mężczyzna trafił do aresztu. Policjanci ustalili, że podejrzany ma na sumieniu także inne czyny. Na początku maja na ulicy 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim dwukrotnie zerwał flagę państwową z terenu prywatnej posesji. Jedną z nich mundurowi odnaleźli w miejscu zamieszkania zatrzymanego.



52-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz publicznego usunięcia flagi państwowej. Za te czyny grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.