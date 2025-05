Kurs na strażnika leśnego czy arborystę. Centrum Umiejętności Leśnych otwarte w Tucholi

– Szkolenia będą przyspieszone. Niektóre będą trwały po 40 godzin, niektóre 80, niektóre 120 – w zależności od specyfiki. Będą kończyły się egzaminem i państwowym certyfikatem – mówi Piotr Marciniak, dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi. Jakie kursy przewidziano? – Szkolenia związane z zarządzeniem ochroną przyrody, z geomatyką, ze terowaniem dronami, ale również szkolenie np. strażnika leśnego, ratownictwo medyczne, arborysta – taki lekarz, chirurg drzew – ale również tradycja łowiecka, np. sygnalistyka. – Zaczyna brakować rąk do pracy i specjalistów w leśnictwie. Przy 120 godzinach można zrealizować naprawdę poważny program – dodaje prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. – Przyjmuje się w największych liczbach, że 800 tys. osób pracuje w, czy dla sektora leśno–drzewnego i to Centrum Branżowe jest dobrym miejscem, żeby taki sektor wspierać – zaznacza prof. Piotr Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Centrum podlega Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Więcej poniżej.

