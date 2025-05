Strzelanie, czytanie mapy, pierwsza pomoc. Terenowa gra dla uczniów z gminy Dobrcz

- Myślę, że to jest fajna odskocznia od codziennej nauki - mówi wójt Wójt gminy Dobrcz, Rafał Modlisz. - Jak słychać, uczniowie aktywnie biorą udział, bo to jest gra terenowa, czyli zabawa, ale też przez zabawę dzieci się uczą. Klasa, która wykona te zadania w najkrótszym czasie, zdobędzie najwięcej punktów. Nagrody na pewno są ciekawe, bo klasa która wygra otrzymuje od nas czek w wysokości 1000 złotych. Oprócz tego dla zwycięzców są nagrody, np. słuchawki, powerbanki. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrczu, Zespołu Szkół w Borównie, Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych, Szkoły Podstawowej w Wudzynie oraz Szkoły Podstawowej w Kotomierzu. Uczestnicy przebyli blisko 5-kilometrową trasę z 12 interaktywnymi stacjami. Laureaci: I miejsce zajęli uczniowie z klasy VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrczu, II miejsce zajęli uczniowie z klasy VI z Zespołu Szkół w Borównie, III miejsce zajęli uczniowie z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Wudzynie. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio PiK.

