Wyprzedzał przed przejściem, dziecko cofnęło się w porę. Policja publikuje nagranie [wideo]

2025-05-20, 12:51 Redakcja

Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”/wideo: KMP w Bydgoszczy

W Łochowie kierujący renault wyprzedził bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez pasy dziecku. – Tylko dzięki czujności dziewczynki i zachowaniu zasady ograniczonego zaufania nie doszło do tragedii – podkreśla bydgoska policja.

Zdarzenie zostało zarejestrowane kamerką samochodową innego auta i trafiło na policyjną skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.



Do zdarzenia doszło na początku kwietnia w miejscowości Łochowo na Szosie Bydgoskiej, w powiecie bydgoskim. – Dziecko, zanim weszło na pasy, rozejrzało się i upewniło, że nadjeżdżający pojazd zatrzymał się przed przejściem. Niestety inny kierujący ominął auto, które prawidłowo się zatrzymało, by przepuścić pieszą i wjechał na pasy, po którym przechodziła dziewczynka. Na szczęście czujność małoletniej była tak duża, że w ostatniej chwili cofnęła się, uniknąwszy potrącenia przez nieostrożnego kierowcę – podkreśla asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z KWP w Bydgoszczy.



Kierowcy dostawczego renault grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych, 15 punktów karnych oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy.



– Pamiętajmy, o właściwym zachowaniu podczas zbliżania się do przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Nie wolno wyprzedzać innych pojazdów na pasach i bezpośrednio przed nimi oraz omijać innych aut, które zatrzymały się przed przysłowiową zebrą w celu ustąpienia pierwszeństwa – podkreśla policjantka. Przypomina też pieszym o konieczności zachowania ostrożności. - Ciemne ubranie, kaptur na głowie, słuchawki w uszach, czy korzystanie z telefonu komórkowego to elementy, które zmniejszają naszą uwagę i czujność, a w rezultacie mogą doprowadzić do tragedii – zaznacza. - W tym przypadku zachowanie dziewczynki zasługuje na ogromną pochwałę. Dlatego pamiętajmy, że nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa już od najmłodszych lat jest sprawą życia, a nawet śmierci! - dodaje.