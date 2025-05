Miał grozić śmiercią ratownikom medycznym. Torunianin usłyszał zarzuty

2025-05-20, 10:11 Redakcja

Torunianin odpowie za groźby pozbawienia życia i za znieważenie/fot. KMP w Toruniu

Toruńscy policjanci zatrzymali 37–latka, który miał grozić pozbawieniem życia dwóm ratownikom medycznym i znieważył jednego z nich. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę (17 maja) wieczorem. – Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń–Śródmieście otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny z urazem głowy, który miał leżeć na ulicy Podgórnej. Mundurowi, dojeżdżając na miejsce, zauważyli ratownika medycznego, który próbował uniemożliwić ucieczkę zakrwawionemu pacjentowi. Policjanci obezwładnili pobudzonego mężczyznę i od ratowników dowiedzieli się, że chcący mu udzielić niezbędnej pomocy medycznej, spotkali się z nieuzasadnioną niczym agresją – relacjonuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.



– Pacjent, od którego była wyczuwalna woń alkoholu, chwilę wcześniej miał grozić im pozbawieniem życia, a jednego z nich znieważał, używając wulgarnych słów – informuje policjantka.



37-letni mieszkaniec Torunia został zatrzymany. Policjanci zawieźli go do szpitala, gdzie opatrzono mu ranę głowy. Stamtąd trafił do policyjnej celi.



– Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące kierowania gróźb pozbawienia życia i znieważenia. W poniedziałek został doprowadzony do prokuratury, gdzie objęto go policyjnym dozorem, zakazami kontaktowania się z pokrzywdzonymi i opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym – przekazuje asp. Bocian.



37-latkowi grozi do trzech lat więzienia.