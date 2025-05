Polsko - macedońskie konsultacje w sprawie kontroli transportu drogowego

2025-05-19, 17:30 Michał Zaręba/Redakcja

Autostrada A1/fot. gov.pl

Polska Inspekcja Transportu Drogowego dzieli się doświadczeniami z Macedonia Północną. Spotkanie odbyło się na autostradzie A1 w Nowej wsi pod Toruniem.

Wiceminister Transportu Macedonii Północnej Kaltrina Zekolli Shaqiri odwiedziła, tzw. MOP - czyli Miejsce Obsługi Podróżnych. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego systemu kontroli transportu drogowego.



- Co jest najważniejsze w tym projekcie? To, że jesteśmy kandydatem na członka Unii Europejskiej, więc musimy dopasować nasze prawo do europejskich standardów, a także przenieść wiedzę i dobre praktyki z waszego kraju, do naszego. Wymienić się doświadczeniami.



- To jest bardzo ważne, dlatego że w interesie Unii Europejskiej leży to, żeby wszystkie organy odpowiedzialne za kontrolę przewozów drogowych wykonywały to na podobnym poziomie. Macedonia będąc w procesie akcesyjnym chce, żeby inspekcja macedońska działała podobnie jak inne organy w Unii Europejskiej - powiedział Artur Czapiewski Główny Inspektor Transportu Drogowego.