Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze w Bydgoszczy, Toruniu i w całym Kujawsko-Pomorskiem

Tak głosowali mieszkańcy całego regionu Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Rafał Trzaskowski zdobył 339 442 głosów, co dało mu 35,63 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki. Zagłosowało na niego 251 332 osób, co przekłada się na 26,38 proc. poparcia. Trzecie miejsce zajął pochodzący z Torunia Sławomir Mentzen, który otrzymał 141 13 głosów, czyli 14,87 proc. poparcia. Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Braun (5,22 proc.), Szymon Hołownia (5,19 proc.), Magdalena Biejat (4,63 proc.) i Adrian Zandberg (4,31 proc.). Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 1,3 proc. Frekwencja wyniosła 63,41 proc. Wyniki w Bydgoszczy Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Bydgoszczy, w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,87 proc. , na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 21,04 proc. Trzeci wynik w mieście uzyskał Sławomir Mentzen - 11,04 proc., czwarty Szymon Hołownia - 11,10 proc., piąty Magdalena Biejat - 5,3 proc. głosów. Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg - 5,29 proc., Grzegorz Barun - 3,88 proc., Krzysztof Stanowski - 1,41 proc., Joanna Senyszyn - 1,24 proc., Marek Jakubiak - 0,66, Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., Marek Woch - 0,09 proc. głosów. Frekwencja w Bydgoszczy wyniosła 69,01 proc. Wyniki w Toruniu

