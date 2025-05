Rafał Trzaskowski spotkał się z seniorami w Ciechocinku. „Bardzo potrzebujemy was i waszej mądrości”

2025-05-24, 16:52 Marek Ledwosiński/Redakcja

Rafał Trzaskowski i jego żona Małgorzata przyjechali do Ciechocinka na spotkanie z seniorami/fot: PAP, Tytus Żmijewski

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski był w Ciechocinku. Pod słynną fontanną „Grzybek” spotkał się z kuracjuszami kurortu. Zaapelował o udział w wyborach, a przede wszystkim o to, by seniorzy zachęcali do wyborów młodych ludzi.

– Bardzo was potrzebujemy, waszej mądrości i doświadczenia. Dlatego zrobimy wszystko, żeby seniorzy mieli szansę na godne życie. Nie chodzi o to, żeby mówić wyłącznie o bonie senioralnym, bo on będzie, o uniwersytetach trzeciego wieku, o centrach aktywności międzypokoleniowej, czy o tym, że seniorzy powinni mieć darmową komunikację, bo to jest jasne. Chodzi o to, w jaki sposób zmotywować młode pokolenia do tego, żeby poszły do głosowania i bardzo was o to proszę. Idźcie, rozmawiajcie ze wszystkimi, którzy nie są dzisiaj przekonani. Powiem wam jedno. Ja niczego babci nie odmówiłem. Babci i dziadkowi się nie odmawia – mówił Trzaskowski.



W Ciechocinku Rafałowi Trzaskowskiemu towarzyszyła żona, Małgorzata. – Jedyne, co chciałam powiedzieć, drogie panie seniorki, a nawet „seniority” – bardzo lubię to określenie – kobiety mają głos i mogą zdecydować o losach tych wyborów. Drogie panie, idźcie głosować i namawiajcie do głosowania.



Spotkanie w Ciechocinku było krótkie, trwało kwadrans. Pod fontannę Grzybek przyszło ponad tysiąc osób.